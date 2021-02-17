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الكشف عن مخطط إرهابي لقتل الأمير جورج بآيس كريم مسموم

Lebanon 24
17-02-2021 | 18:57
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كشفت محكمة بريطانية أن رجلا يواجه تهمة التخطيط لهجوم إرهابي، بحث خطة لقتل الأمير جورج الابن الأكبر للأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كاثرين بأيس كريم مسموم.

وصادرت الشرطة في حوزة المتهم الموقوف على ذمة القضية سيفا بطول 46 سنتيمترا وسكينا وأقنعة وقفازات لشن هجوم إرهابي خلال جائحة فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم في التاسع من يوليو الماضي، بعد أن بعث إلى اثنين من أشقائه رسالة أكد فيها عزمه على تنفيذ هجوم إرهابي وتفجير نفسه.

واستمعت محكمة أولد بيلي اليوم الأربعاء إلى تسجيل وثق مكالمة جرت العام الماضي بينه وضابط شرطي متخف، حيث تحدث المتهم عن تفاصيل خطة وضعها "أخ" سجن لمدة 28 عاما، لمهاجمة الأمير جورج الذي يبلغ الآن سبع سنوات من العمر ومن المتوقع أن يتولى عرش المملكة المتحدة في المستقبل.

وقال المتهم في هذا التسجيل أن تلك الخطة تقضي بتسميم أيس كريم في أقرب محل تجاري من شبكة "سينسبري" من مقر إقامة عائلة الأمير جورج الذي يعرف بحبه لهذا الحلوى.

وتابع: "سيذهبون لشراء أيس كريم ومن المرجح أن يأكله ابنهم".

كما حاول المتهم في التسجيل إقناع الضابط المتخفي بتهريب أسلحة نارية إلى البلاد من شمال إفريقيا، مؤكدا نيته مهاجمة داعية شيعي.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أن هذه الخطة ربما تعود إلى المتطرف الموالي لتنظيم "داعش" حسنين رشيد الذي سجن مدى الحياة عام 2018 بتهمة تحريض المتشددين على مهاجمة الأمير جورج، وهو ثالث شخص في خط الوصول إلى العرش البريطاني.
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