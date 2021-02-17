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عربي-دولي
الثلوج تعطل الدوام الرسمي في الأردن
Lebanon 24
17-02-2021
|
20:01
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أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، تعطيل الدوائر والمؤسسات العامة غدا الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع تساقط الثلوج. على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة.
وكانت الثلوج قد بدأت بالتراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء الثلاثاء.
وأدت التراكمات الثلجية الأربعاء إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة أيضا.
وحذرت مديرية الأمن العام من الخروج من المنازل أو استخدام المركبات، إلا للضرورة القصوى في ظل الظروف الجوية السائدة.
كما طالبت المواطنيين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وذكرت مديرية الأمن العام أن كافة الطرق في المملكة لغاية ( الساعة الرابعة والنصف مساءا ) بتوقيت الأردن سالكة بحذر باستثناء بعض الطرق في محافظة عجلون.
وبدأت اليات وفرق الدفاع المدني والأمن العام باعادة فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج لا سيما في محافظة عجلون الجبلية.
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