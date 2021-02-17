عربي-دولي

غوتيريش يدعو لخطة تطعيم عالمية ويحث مجموعة العشرين على قيادة الجهود

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:30
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خطة تطعيم عالمية، قائلا إن "مجموعة الدول العشرين الغنية والقوى الناشئة الكبرى في وضع جيد لقيادة مثل هذا الجهد".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء "العالم بحاجة ماسة إلى خطة تطعيم عالمية للجمع بين كل من لديهم القوة المطلوبة والخبرة العلمية والإنتاجية والقدرات المالية".

وتابع "يجب أن نضمن أن الجميع في كل مكان، يمكن تطعيمهم في أسرع وقت ممكن".
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