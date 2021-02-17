عربي-دولي

روسيا تعترض ثلاث طائرات فرنسية فوق البحر الأسود "وفقاً للقواعد الدولية"

Lebanon 24
17-02-2021 | 22:00
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اعترضت روسيا، اليوم، ثلاث طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود، ساحة المنافسة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، مشيرةً غلى أنّ طائرتان روسيتان من طراز سو-27 أقلعتا لاعتراض الهدف، وتبيّن أن المجموعة تضم مقاتلتين فرنسيتين من طراز ميراج 2000 وطائرة للإمداد بالوقود من طراز كيه سي-135.
 
وأوضحت موسكو: "حالما استدارت الطائرتان الأجنبيتان ولم تعد تتجهان نحو حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قاعدتهما"، مضيفة أن الاعتراض تم "وفقاً للقواعد الدولية".
 
ويعتبر البحر الأسود محوراً جيوسياسياً حيث يتقاطع التأثير الروسي مع نفوذ حلف شمال الأطلسي.
 
وتقترب مقاتلات روسية بانتظام من طائرات غربية تحلق حول روسيا وفوق البحر الأسود وفوق بحر البلطيق وحتى فوق المحيط الهادئ، لكن في معظم الاحيان دون حوادث.
 
وفي حزيران 2020، تم اعتراض أربع قاذفات روسية على مسافة 40 كيلومتراً من ألاسكا، بحسب البنتاغون.
 
وقبل أسبوعين، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر اعتراض قاذفتين أميركيتين من طراز بي-1 بعد التحليق فوق بحر البلطيق والبحر الأسود قرب روسيا.
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