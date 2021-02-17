أمير الكويت يؤجّل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر

أفاد بيان نشر على حساب الحكومة الكويتية على "تويتر"، اليوم، بأنّ أمير البلاد الشيخ #نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من 18 شباط.



يأتي التحرك في أعقاب مواجهة بين المجلس المنتخب والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة الشهر الماضي. وفي 24 كانون الثاني، أعاد الأمير تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل حكومة جديدة. وكان رئيس الوزراء يجري مشاورات مع النواب قبل القيام بذلك.