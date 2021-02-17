عربي-دولي

اقتحام الكونغرس يثير مشكلة كبيرة في الجيش... الخوف اليوم من التطرف

Lebanon 24
17-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-794863-637491944691583578.jpg
Doc-P-794863-637491944691583578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جو تابت في "سكاي نيوز" بعد تبرئة مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس السابق، دونالد ترامب، من تهمة التحريض على ارتكاب أعمال الشغب التي وقعت أثناء اقتحام مبنى الكونغرس في يناير الماضي، باتت الأنظار تتجه نحو إجراء مراجعات لمعرفة ولاء عناصر الجيش والأمن في البلاد.


ودقت أحداث الكونغرس الدامية ناقوس الخطر في (البنتاغون)، بعد تبين تورط العشرات من عناصر القوات المسلحة في هذه الأحداث، التي قادتها مجموعات يمينية متطرفة .

وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن عددا كبيرا من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين سيتقدمون بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في خلفيات هذه الأحداث.

وبات هذا الأمر أثار اهتمام الكثيرين في أوساط الحكومة والأجهزة الأمنية الأميركية، لكون المسألة ستؤدي حتما إلى مراجعة شاملة لدور المؤسسات الأمنية في حماية المباني الفيدرالية، وأيضا في معرفة صحة ولاء العناصر في صفوف الشرطة والجيش.

لذلك، خلص كثيرون في واشنطن بنتيجة مفادها، أن التحقيق الجاري في هجمات السادس من يناير الماضي سيشبه إلى حد كبير عمل اللجنة التي حققت في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والتي أدت حينها إلى فرض قيود كثيرة على قوانين الهجرة والأمن في الولايات المتحدة.

اهتمام بالعناصر المتطرفة

وثمة اهتمام بالغ في واشنطن الآن، وتحديدا في وزارة الدفاع (البنتاغون) بالخطر الذي تمثله العناصر المتطرفة في صفوف القوات المسلح، إثر اقتحام مجموعات يمينية متطرفة مبنى الكابيتول.

ويقول المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، في هذا الإطار، إن "للأسف موضوع التطرف ليس جديدا. أحداث السادس من يناير أعادت طرح المسألة في شكل لافت، التطرف موجودة في صفوفنا وهو مشكلة ونحن ملتزمون باستئصالها".

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها وكالات أمنية أميركية عدة أن عددا كبيرا من الذين قاموا بالاعتداء على الكابيتول هم عناصر تابعة للقوات المسلحة، وأنه من أصل 198 شخصا تمت إدانتهم بجرائم قتل ومحاولة قتل، 30 عسكريا، وخمسة من قوات الإحتياط و12 عنصرا من الحرس الوطني.

ولم يتأخر وزير الدفاع لويد أوستن عن الحديث عن المشكلة، إذ صرّح إبان وجوده في الكونغرس بأن البنتاغون "مدين لشعبنا بمحاربة الكراهية والعنصرية وتنظيف صفوفنا من العناصر المتطرفة وخلق بيئة أمنية تحمي أميركا وتواجه أعداءنا ولا يمكننا القيام بذلك إذا كان الأعداء داخل وحداتنا".

جرائم ارتكبها عسكريون

ويدرك البنتاغون هذا الخطر الداهم منذ عقود طويلة، وخصوصا في مرحلة ما بعد 11 ايلول، حيث حصلت جرائم كثيرة على يد عناصر من القوات المسلحة مرتبطة بالكراهية على خلفية ولاء البعض لجماعات فاشية أو نازية.

ويرى قادة عسكريون فيه، أن وجود عناصر متطرّفة يعتبر خرقا لقسم اليمين، الذي يؤديه أيُّ جندي أو ضابط في القوات المسلحة الاميركية، كون الولاء ينبغي أن يكون للدستور والقوانين والمؤسسات الحكومية وليس لمجموعات عنصرية.

ولا يزال ما تقوم به وزارة الدفاع الأميركية حيال هذه المشكلة مازال في بداياته ولم يأخذ منحى المحاسبة بعد، بانتظار ما ستخرج به توصيات يعمل عليها قادة عسكريون في رئاسة الاركان.

وبالطبع، فالأمر بالنسبة إلى كثيرين من المتابعين قد يتعارض مع حرية التفكير والرأي، لكن الخط الفاصل بين حماية هذه الحريات والولاء لأفكار متطرفة هو القضاء على أيديولوجيات الكراهية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:58 | 2021-02-17
23:55 | 2021-02-17
23:52 | 2021-02-17
23:30 | 2021-02-17
23:28 | 2021-02-17
22:30 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website