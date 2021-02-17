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زلزال بقوة 5.6 يضرب جنوب غرب إيران... ولا أنباء عن ضحايا

Lebanon 24
17-02-2021 | 23:58
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ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالاً شدته 5.6 درجة ضرب جنوب غرب إيران، اليوم، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار نتيجة لذلك.
 
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الزلال وقع قرب بلدة سي‭‭‭ ‬‬‬سخت.
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