زلزال بقوة 5.6 يضرب جنوب غرب إيران... ولا أنباء عن ضحايا

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالاً شدته 5.6 درجة ضرب جنوب غرب إيران، اليوم، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار نتيجة لذلك.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الزلال وقع قرب بلدة سي‭‭‭ ‬‬‬سخت.