عربي-دولي

أخيراً...اتصال بين نتنياهو وبايدن لأكثر من ساعة وهذا ما تم التباحث به

Lebanon 24
17-02-2021 | 23:52
A-
A+
Doc-P-794890-637492028857920334.jpeg
Doc-P-794890-637492028857920334.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن شددا خلالها على تعزيز التحالف بين البلدين.

وجاء، في بيان المكتب، أن "المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة".

وأضاف: "أشار الزعيمان خلال الاتصال إلى العلاقة الشخصية التي تربط بينهما، والتي تستمر منذ سنوات عديدة، وأنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:58 | 2021-02-17
23:55 | 2021-02-17
23:30 | 2021-02-17
23:28 | 2021-02-17
23:00 | 2021-02-17
22:30 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website