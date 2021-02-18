"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان من قصد؟

هاجم قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة في عدة دول عربية كجماعة إرهابية، معتبرا أنها كشفت عن "أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث".

وكتب خلفان تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، هاجم فيها جماعة الإخوان، واعتبر أنها سجلت "أبشع جرائمها الإرهابية"، خلال الفترة الماضية "بما يسمى الربيع العربي".

سجلت جماعة الإخوان في سجل التاريخ بما يسمى الربيع العربي ابشع جرائمها الارهابية...قتلت الأنفس وهدمت البيوت وهجرت الناس وكشفت عن اقبح وجه عرفه التاريخ الحديث.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 18, 2021

ويطلق مصطلح "الربيع العربي" على الثورات التي حدثت في المنطقة العربية في العقد الماضي، والتي بدأت في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وسوريا وليبيا ومؤخرا السودان.

وكتب خلفان: "سجلت جماعة الإخوان في سجل التاريخ بما يسمى الربيع العربي أبشع جرائمها الإرهابية".

وتابع: "قتلت الأنفس وهدمت البيوت وهجرت الناس وكشفت عن أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث".