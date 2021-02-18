قطر تحاول التوسّط بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران!

كشف مسؤولون قطريون أنّ الدوحة تحاول "تسهيل الحوار" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وتدعو الجانبين إلى العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف التوترات.

وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإنّ القطريين يريدون لعب الدور الذي كانت تلعبه سلطنة عُمان بين عامي 2012 و2013، حيث سهّلت السلطنة آنذاك المحادثات بين طهران وواشنطن ومهّدت الطريق لإبرام الاتفاق النووي عام 2015.