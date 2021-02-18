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"ساعة نقاش".. أول اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو وهذا مضمونه

Lebanon 24
18-02-2021 | 19:00
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اتصال هاتفي طال انتظاره مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تأخر دفع واشنطن لنفي أنه كان تجاهلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي عبر عن استيائه من العلاقات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بالزعيم اليميني بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وتحدث بايدن مع أكثر من 10 من زعماء العالم الآخرين منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني. وقال البيت الأبيض إن نتنياهو سيكون أول زعيم في الشرق الأوسط يتصل به بايدن.

تعزيز التعاون ودعم التطبيع
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، وأكد على تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بدعم أمن إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد أيضا دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل ودول في العالم العربي والإسلامي".

ساعة من النقاش
من جهته، قال مكتب نتنياهو في بيان إن بايدن ونتنياهو تحدثا لنحو ساعة عن قضايا من بينها إيران وعلاقات إسرائيل الناشئة مع الدول العربية والإسلامية في المنطقة.

وجاء في البيان أن "الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو بحثا استمرار اتفاقات السلام والتهديد والتحديات الإيرانية في المنطقة واتفقا على مواصلة المحادثات بينهما".

وأضاف البيان أن "الزعيمين أشارا إلى علاقاتهما الشخصية الطويلة وقالا إنهما سيعملان معا لزيادة تعزيز العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال البيان إنهما تحدثا كذلك عن سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ونفى البيت الأبيض أن يكون التأخير في مكالمة بايدن يهدف إلى إبداء التجاهل لنتنياهو، وقالت المتحدثة جين ساكي الأسبوع الماضي إن ذلك "لم يكن إهانة متعمدة".

وأقر نتنياهو هذا الأسبوع بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية، لكنه قال إن الاثنين يتمتعان بعلاقة عمل قوية.
المصدر: الجزيرة
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