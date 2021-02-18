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حركة "حماس" تبدأ انتخاباتها الداخلية غداً

Lebanon 24
18-02-2021 | 14:00
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تنطلق يوم غد الجمعة، المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية لحركة "حماس" الفلسطينية، لاختيار قيادة جديدة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر وصفته بـ"المطّلع على الحركة".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية للحركة ستنطلق غداً الجمعة، بعد أن أتمّت اللجان التحضيرية كافة الترتيبات المتعلقة بذلك".

ووفقاً للوكالة، تتوزع الانتخابات الداخلية لحركة "حماس" على 3 أقاليم، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم "الخارج" (خارج الأراضي الفلسطينية).

وبحسب المصدر، ستبدأ الانتخابات في قطاع غزة كمرحلة أولى، على أن تتم في إقليم الخارج في وقت لاحق.

أمّا بخصوص الضفة الغربية، فأوضح المصدر أنّ الانتخابات هناك تتم بآلية معقّدة وحذرة، نظراً "للظروف الأمنية وملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأبناء الحركة".

وتُجرِي "حماس" انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف سرية؛ نظراً لاعتبارات أمنية تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل، حيث عُقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017.

وبالرغم من تزامن عقد الانتخابات الداخلية لـ"حماس" مع التحضيرات لعقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في 22 أيار المقبل، إلا أن الحركة قرّرت إنجاز انتخاباتها الداخلية وعدم تأجيلها، بحسب المصدر.

ولفت المصدر إلى أن قيادة "حماس" أوعزت نحو الإسراع بإجراءات الانتخابات الداخلية، واختصار مدتها، على أن يجري إتمام انتخاب كافة الهيئات القيادية تدريجياً، انتهاء برئاسة المكتب السياسي، مع نهاية شهر آذار القادم.

وعَزت المصادر هذا القرار إلى إفساح المجال أمام القيادة الجديدة المنتخبة للحركة، إلى التفرغ والتحضير لخوض الانتخابات العامة الفلسطينية.

ووفق مرسوم رئاسي، فمن المقرر أن تجري الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، تبدأ بالتشريعية في 22 أيار المقبل، والرئاسية في 31 تموز، والمجلس الوطني في 31 آب.
المصدر: الأناضول
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