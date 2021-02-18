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30 جريحا في زلزال جنوب غرب إيران

Lebanon 24
18-02-2021 | 13:30
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 ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات جنوب غرب إيران مساء أمس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح وإلى أضرار واسعة النطاق في قرى جبلية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي إن الزلزال وقع عند الساعة 10,05 مساء
(18,35) قرب بلدة سي سخت في منطقة جبلية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن الهزة أدت إلى إصابة 32 شخصا بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، وألحق أضرارا جسيمة بالمباني والبنية التحتية والمنازل.

وجاء في مسح أولي أن "78 قرية تعرضت لأضرار جسيمة وبعض المنازل دمرت بالكامل"، وفق إرنا

وأضافت الوكالة أن قوة الزلزال كانت كبيرة بما يكفي لدرجة أن معظم القرويين قضوا الليل في العراء خوفا من الهزات الارتدادية.

تقع إيران على حدود العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

في حزيران، أدى زلزال قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران، إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح شرق العاصمة طهران.

وفي شباط الماضي، قتل 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 5,7 درجات هز قرية حبش عليا في غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

لكن الزلزال الأكثر دموية في تاريخ إيران الحديث وقع في عام 1990 وبلغت قوته 7,4 درجات وأودى بحياة 40 ألف شخص في شمال البلاد وإصابة 300 ألف شخص وتشريد نصف مليون شخص.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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