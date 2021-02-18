السعودية.. الاكتفاء بجرعة واحدة للمتعافين من "كورونا"!

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنّ تقديم الجرعة للمصابين سابقاً بـ"كوفيد-19" يتم بعد تعافيهم بـ6 أشهر.

وكتبت الوزارة عبر حسابها على "تويتر": "أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي".

أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2021

كما أعلنت الوزارة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح "كورونا" (كوفيد-19) في كافة مناطق السعودية، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.



هذا وأكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن بدء إعطاء اللقاح في المملكة، وكتب عبر حسابه في "تويتر": "بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة".