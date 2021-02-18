تطور مفاجئ في قضية إسراء غريب يثير موجة غضب

في تطور مفاجئ بقضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، تم أمس الأربعاء، إخلاء سبيل المتهمين بقضية تعذيبها وقتلها بكفالة 10 آلاف دينار أردني (13 ألف دولار) عن كل واحد.وفي التفاصيل فقد أكد خالد عمرو محامي المتهمين في قضية المغدورة إسراء غريب، أن المحكمة قررت اليوم، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة عدلية قيمتها 10 آلاف دينار عن كل متهم لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة، بحسب ما نقلت وكالة "وطن" الإخبارية المحلية.وأوضح المحامي عمرو أن المحكمة نظرت للبينات المقدمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي في الجلسة السابقة وكانت إفادته متناقضة، بالتالي أصبح للمحكمة قناعة بضرورة إخلاء سبيلهم بكفالة ويتم محاكمتهم طلقاء، وهذا إجراء قانوني.يشار الى أن قرار المحكمة اليوم، جاء بعد عشرات الجلسات التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية. وقد أثار هذا القرار موجة غضب عارمة بعد أن تحولت قضيتها الى قضية رأي عام.ووجه النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، بحق ثلاثة متهمين على خلفية مقتل الفتاة غريب، وهم شقيقاها، وزوج إحدى شقيقاتها.وقتلت الفتاة إسراء غريب في حزيران من العام 2019، حيث لاقت قضيتها تضامنا عربيا ودوليا واسعا، بعد انتشار فيديو لصرخاتها قبل الموت داخل أحد المستشفيات في بيت لحم بالضفة الغربية.