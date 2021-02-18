الكرملين: طلب الإفراج عن نافالني "غير قانوني"

قال الكرملين إن مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني "غير قانونية".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية الأربعاء، إن قرار المحكمة الأوروبية، يرقى إلى "محاولة جادة للغاية للتدخل في الشؤون القضائية الداخلية في روسيا".

وأصدرتت وزارتا الخارجية والعدل في روسيا تعليقات مماثلة الثلاثاء، بعد أن طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا الإفراج عن نافالني فوراً.

وقالت المحكمة إنها أخذت بعين الاعتبار الخطر الذي يهدد حياة نافالني عندما أصدرت قرارها، بناء على طلب من محامي المعارض الروسي، أشد منتقدي الكرملين.