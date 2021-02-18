عربي-دولي

في هذه الدولة.. غرامات على المواطنين الرافضين تلقي لقاح كورونا

Lebanon 24
18-02-2021 | 20:30
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تطالب السلطات الصحية في إندونيسيا الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح فيروس "كورونا" بالانخراط في عملية التطعيم وأخذ الجرعات الخاصة بهم، وفق ما ذكر موقع "hindustantimes" الالكتروني.

ويندرج هذا الأمر في إطار سعي الدولة لتسريع برنامج التطعيم على أراضيها وذلك للحد من تفشي الفيروس المستجد هناك، خصوصاً أنّ عدد الإصابات بـ"كورونا" تخطى المليون و243 ألف إصابة، وذلك بحسب بيانات موقع "worldometers" الالكتروني.
 
ومع هذا، فإن الأمر الأبرز هو أنه يمكن للحكومة معاقبة أولئك الذين يرفضون أخذ اللقاح، من خلال وقف أو تأخير برامج المساعدة الاجتماعية والخدمات الإدارية وكذلك فرض غرامات. 

وكانت دراسة استقصائية في أيلول الماضي قد وجدت أن حوالى 65% من الإندونيسيين يرغبون في الحصول على اللقاحات، بينما كان البقية يشعرون بالقلق بشأن التكلفة والمخاطر الصحية. ومنذ ذلك الحين، جعلت الحكومة اللقاح مجانياً، بحسب "hindustantimes". 


وحتى الآن، فقد أجرت إندونيسيا أكثر من 1.7 مليون حقنة ضمن برنامج التطعيم الذي بدأ مع تلقي الرئيس جوكو ويدودو نفسه الجرعة الأولى في محاولة لتعزيز ثقة الجمهور بلقاح "سينوفاك" الصيني. وفعلياً، فإن الدولة تسعى إلى تطعيم 180 مليون شخص بحلول نهاية العام.

يُشار إلى أنّ إندونيسيا وقعت اتفاقيات مع شركات أخرى مصنعة للقاحات مثل "أسترازينيكا" و "نوفافاكس"، لكن الجرعات من هاتين الشركتين لم يتم شحنها بعد.
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