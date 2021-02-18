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استقالة رئيس وزراء جورجيا.. والمعارضة تدعو إلى انتخابات مبكرة

Lebanon 24
18-02-2021 | 21:30
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أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجي غاخاريا، استقالته اليوم الخميس، في خطوة دفعت المعارضة إلى الاحتفال والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وتولى غاخاريا منصبه في 2019، وقالت وسائل إعلام محلية إنه استقال لخلافات مع فريقه بشأن احتجاز المعارض السياسي البارز نيكا ميليا.
ونقلت وكالة سبوتنيك جورجيا للأنباء عن غاخاريا قوله "اتخذت قراراً بالاستقالة من منصبي. بالطبع اعتقد أن استقالتي ستساهم في خفض مستوى الاستقطاب في بلدنا".
وقال غاخاريا إن احتجاز ميليا غير مقبول إذا كان يهدد بإذكاء انقسامات سياسية في البلد الذي يسكنه 3.7 مليون نسمة.
وقال إيراكلي كوباخيدزه زعيم حزب الحلم الجورجي الحاكم إن الحزب يعتزم تقديم مرشح ليحل محل جاخاريا غدا الجمعة.
 
وكانت محكمة في العاصمة تفليس أمرت أمس الأربعاء بحبس ميليا، زعيم حزب الحركة الوطنية الموحدة المعارض، بزعم عدم دفع كفالة.
واتهم ميليا بالتحريض على العنف في احتجاجات في يونيو حزيران 2019، وهو اتهام نفاه ووصفه بأنه له دوافع سياسية.
المصدر: 24
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