عربي-دولي

الإمارات ترسل 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:30
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أرسلت دولة الإمارات العربية المتّحدة دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم استلامها غداً الجمعة.

وقال القيادي السابق في حركة "فتح"، محمد دحلان، اليوم الخميس، إنّ "دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن، هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً".

وأضاف أنّ "هذه الدفعة تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجا".

وأكد أن الجهود لا تزال متواصلة من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية التي سيتم تسليمها إلى فلسطين.

كما أعرب دحلان عن "الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادة وشعباً".
 

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