القرار صدر.. الإعدام لسيدة عراقية رمت طفليها في نهر دجلة

أفادت تقارير إخبارية، الخميس، أن محكمة عراقية أصدرت حكما بالإعدام على امرأة كانت ألقت طفليها في نهر دجلة في شهر تشرين الأول الماضي.



وفي ذلك الحين، انتشر مقطع مصور جرى أخذه من كاميرات مراقبة، ويظهر فيه سيدة تقف فوق جسر الأئمة الذي يربط مدينتي الكاظمية والأعظمية في محافظة بغداد، وذلك قبل أن تلقي بطفليها في النهر ليليقا حتفهما غرقا.



وأظهرت التحقيقات أن تلك الآم كانت قتلت طفليها البالغين من عمر عام وعامين جراء مرورها بأزمة نفسية عقب شجارها المستمر مع زوجها السابق كما قالت، في حين أكد والد طليقها ان ابنه انفصل عن أم طفليه بسبب "الخيانة الزوجية".



وقال مصدر قضائي لموقع "السومرية نيوز" المحلي، إن محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت حكماً بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت بحق تلك السيدة.







