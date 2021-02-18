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عربي-دولي
البابا فرنسيس يزور العراق
Lebanon 24
18-02-2021
|
18:00
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يزور الحبر الاعظم البابا فرنسيس العراق من 5 آذار الى 8 منه، إيمانا منه ب"أهمية هذه الزيارة ومساهمتها بالحوار والتسامح".
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