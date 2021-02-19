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رغد صدام حسين تروي لحظة قبض الجنود الأميركيين على والدها: كان مخدراً (فيديو)

Lebanon 24
19-02-2021 | 06:00
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كشفت الحلقة الرابعة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين، الكثير عن ذكرياتها مع لحظة القبض على والدها ومحاكمته.

 

وقالت لـ"العربية": "لم أتوقع في يوم من الأيام القبض على والدي على يد الجنود الأميركيين".

 

كما أكدت أن والدها كان في ملجأ في تلك اللحظة، مشيرة إلى أنه كان مخدراً.

 

وتابعت "واضح من حركته البطيئة وتصرفاته أنه كان مخدراً".

 

وأضافت: "أرادوا أن يخيفوا كل من في السلطة وكل من يعارض سيكون الأمر بالمثل"، وأضافت "المشهد تمثيلي. تألمت كثيراً عندما رأيت المشهد".

ماذا أبلغ #صدام_حسين أسرته بشأن طريقة تصوير فيديو القبض عليه؟#رغد_صدام_حسين في لقاء حصري مع العربية.#العراق @RghadSaddam@sohaib pic.twitter.com/2CrikPWsXd

 

كما شددت رغد صدام حسين على أنه منذ بدء الاحتلال لم يفكر الرئيس صدام حسين أن يترك العراق، و"فخرٌ لنا أنه لقي نهايةً كهذه"، نافية وجود وساطات لإطلاق سراحه.

 

وعند سؤالها عن تشكيلها فريقا للدفاع عن والدها أكدت أن "كل المحامين.. عراقيين وعربا وأجانب كانوا متطوعين".

 

وتضيف أن المحكمة حكمها مسبق، وأرادوها شكلية، "المحكمة غير شرعية، وهي محكمة محسومة قبل أن تبدأ وضعها الاحتلال".

 

وقالت رغد صدام حسين، إن أصعب مرحلة في محاكمة صدام حسين كانت النهاية، وقالت "أبداً لم تكن سهلة رغم أنها كانت متوقعة". وكشفت أنها "إلى يومنا هذا لم تر مشهد الإعدام".

 

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.

 

كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.

المصدر: العربية
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