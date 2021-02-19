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ترامب راجع؟

Lebanon 24
19-02-2021 | 06:23
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عادة ما يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب يبدو مختلفاً، وهو ما يثير علامة استفهام عن الكيفية التي سيتعامل بها بايدن مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية. وفي هذا الإطار، قال بايدن، خلال لقاء صحافي مع «سي إن إن» في ولاية ويسكنسن في وقت متأخر الثلاثاء: «لقد سئمت الحديث عن دونالد ترامب، ولا أريد التحدّث عنه بعد الآن». وأضاف: «لمدّة أربع سنوات، كلّ ما ورد في الأخبار هو ترامب. في السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكّد من أنّ كلّ الأخبار تخصّ الشعب الأميركي». وطوال اللقاء، تمسّك بايدن بالترويج لحزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار وتطعيم السكان، وهو الخطّ نفسه الذي اتّخذه خلال «دراما» محاكمة الإقالة الأسبوع الماضي، ومنذ دخوله المكتب البيضاوي. وكان من اللافت أن أيّ إشارة إلى ترامب غلب عليها عدم الاكتراث، فيما وصف بايدن سلفه بـ»الرجل السابق» خلال إجابته عن سؤال.

 

وحتى الآن، يظهر أن «قصة الرئيسَين» تصبّ في مصلحة الرئيس الجديد، إذ تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار دعماً واسعاً لخطط بايدن في شأن مكافحة «كوفيد - 19»، فضلاً عن أدائه الوظيفي، بينما يحظى ترامب بمعدّلات قبول وطنية سيئة، على رغم احتفاظه بدعم قوي من الجمهوريين المتشدّدين. ومع ذلك، لمّح ترامب إلى احتمال ترشّحه للرئاسة في المستقبل، حيث قال لقناة «نيوز ماكس» اليمينية: «لن أخوض في الأمر بعد، لكنْ لدينا دعم هائل. وأنا أنظر إلى أرقام الاستطلاعات التي وصلت إلى السقف». وأضاف: «لنفترض أن شخصاً ما جرت محاكمته. ليس غريباً أن تنخفض الأعداد (المؤيدين) مثل بالون خالٍ من الهواء. لكن الأرقام جيدة جداً، وهي عالية جداً».

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