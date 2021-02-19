عربي-دولي

برعاية روسية.. نتنياهو يقر بتبادل أسرى مع الأسد

Lebanon 24
19-02-2021 | 07:00
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أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن العمل جار على إعادة امرأة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة بمساعدة روسية، بعد عبورها الحدود إلى سوريا.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الخميس أنه أعاد عبر خط الهدنة في الجولان، راعيين سوريين كانا قد اعتقلا في عملية أمنية، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عودتهما جزء من تبادل سجناء.

 

أما بشأن المرأة التي كانت عبرت إلى الأراضي السورية عبر الجولان، فلم تُنشر تفاصيل كاملة بشأن هويتها أو دوافعها، وسط تكهنات بامكانية وجود دوافع "عاطفية"

 

موسكو تعيد المرأة

بينما، قال نتنياهو في بيانه إنها عبرت الحدود "قبل بضعة أيام" و"احتجزها السوريون". ووجه الشكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حليف دمشق، لمساعدته في إعادتها.

 

وكانت وسائل إعلام سورية قالت يوم الأربعاء إن روسيا تتوسط لإبرام اتفاق للإفراج عن المرأة الإسرائيلية في مقابل الإفراج عن سوريين اثنين تحتجزهما إسرائيل.

 

رفضا العودة لسوريا؟!

كما وصف الاعلام السوري الرجلين بأنهما من سكان هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن إسرائيل عرضت على اثنين من سكان الجولان، مسجونين بسبب جرائم أمنية، إطلاق سراحهما لكنهما رفضا بسبب إصرارها على ترحيلهما إلى دمشق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

المصدر: العربية
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