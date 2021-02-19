عربي-دولي

اتصال بين أوستين وبن سلمان.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
19-02-2021 | 07:30
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أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، اتصالا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقله موقع وزارة الدفاع الأميركية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "الوزير دان الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها".

كما بحث أوستين "أهمية إنهاء الحرب، وشكر ولي العهد على التزام المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى تسوية سياسية"، مشددا على "دور المملكة كدعامة لبنية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأهمية تقاسم المسؤولية عن الأمن والاستقرار الإقليميين".

ونوه الوزير بـ"الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة".
المصدر: وكالات
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