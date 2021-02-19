عربي-دولي

مشاهد غير اعتيادية.. شاهدوا الثلوج تتساقط في السعودية (فيديو وصور)

Lebanon 24
19-02-2021 | 08:00
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شهدت الأجزاء الشمالية للسعودية، تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حاليا، مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.

وأظهر فيديو نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلوج تسقط بغزارة في شمال المملكة، حيث غطت الثلوج ظهورالجمال في شرق غرب تبوك.
 
 
 

كما أظهر مقطع مصور آخر تساقطا كثيفا للثلوج على مركز علقان شمال غرب تبوك.
 
 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.

وشهدت الأجزاء الشمالية من منطقة "نيوم" موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج حيث اكتسى عدد من المراكز التابعة للمنطقة بالرداء الأبيض.

وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالا على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج.

من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع.

المصدر: وكالات
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