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عربي-دولي
الأرصاد الجوية تحذر من تطورات جوية الأسبوع المقبل.. ماذا سيجري بمصر؟
Lebanon 24
19-02-2021
|
09:00
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حذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إيمان شاكر، المصريين من تكرار موجة الطقس السيئ والتي تضرب البلاد منذ يومين.
وقالت شاكر في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: "قد نشهد فرص سقوط أمطار منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكمية أقل من اليومين الماضيين".
وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم الجمعة على القاهرة، بنسبة 30 %، منوهة بتحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية السبت.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية.
المصدر:
وكالات
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