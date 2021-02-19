عربي-دولي

إدارة بايدن أبلغت "إسرائيل" مسبقا بنية إعلان الاستعداد للتفاوض مع إيران

Lebanon 24
19-02-2021 | 09:30
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغت إسرائيل مسبقا بنية الولايات المتحدة إعلان استعداداها للتفاوض مع إيران حول العودة للاتفاق النووي.

وفي وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي اتهم الجمهورية الإسلامية بدعم الإرهاب والسعي للحصول على سلاح نووي وفرض عقوبات موجعة على البلاد، بينما رحبت إسرائيل بهذه الإجراءات.

وعلى الرغم من التوقعات الواسعة لعودة الطرفين إلى الصفقة، إلا أن السلطات الإيرانية وإدارة بايدن على خلاف بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.
المصدر: وكالات
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