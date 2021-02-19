عربي-دولي

إغلاق جميع المساجد في كوريا الجنوبية حتّى نهاية شباط

Lebanon 24
19-02-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-795317-637493234096714421.jpg
Doc-P-795317-637493234096714421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة موقتة حتى نهاية شهر شباط الجاري.

وصرّح بذلك الاتحاد الذي يوجد مقره في مسجد سيئول المركزي في إعلان على موقعه الالكتروني اليوم موضحاً أنّ "القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة"، متمنيا "الاستقرار في وضع تفشي "كوفيد-19" في القريب العاجل".

وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنّ عدد المصابين بـ"كوفيد-19" من بين زوار المساجد والمصليات وصل إلى 44 مصاباً في البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد "أن-سان" جنوب سيئول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريباً من ثم انتقلت لاحقاً إلى المسلمين في مساجد "يونغ-إن" "وبينغتيك" و"داجون" حتى الآن.
المصدر: يونهاب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2021-02-19
12:00 | 2021-02-19
11:30 | 2021-02-19
11:00 | 2021-02-19
10:00 | 2021-02-19
09:30 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website