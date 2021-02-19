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عربي-دولي
إغلاق جميع المساجد في كوريا الجنوبية حتّى نهاية شباط
Lebanon 24
19-02-2021
|
10:30
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أعلن اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة موقتة حتى نهاية شهر شباط الجاري.
وصرّح بذلك الاتحاد الذي يوجد مقره في مسجد سيئول المركزي في إعلان على موقعه الالكتروني اليوم موضحاً أنّ "القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة"، متمنيا "الاستقرار في وضع تفشي "كوفيد-19" في القريب العاجل".
وبحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنّ عدد المصابين بـ"كوفيد-19" من بين زوار المساجد والمصليات وصل إلى 44 مصاباً في البلاد حتى اليوم بعد أن انطلقت العدوى من مسجد "أن-سان" جنوب سيئول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريباً من ثم انتقلت لاحقاً إلى المسلمين في مساجد "يونغ-إن" "وبينغتيك" و"داجون" حتى الآن.
المصدر: يونهاب
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