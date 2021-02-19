مشهد طريف.. شاهدوا كيف "قفزت" ميركل من مكانها بسرعة! (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حاز على الكثير من المشاهدات يظهر المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وهي تقفز من مكان جلوسها داخل البوندستاغ (البرلمان الألماني) بسرعة، بعد أن تسيت كمامتها على المنصة التي كانت تلقي كلمتها عليها.

وعلقت وسائل الإعلام الألمانية على الفيديو بأنّه "خطأ بريء من المستشارة الألمانية"، بحسب ما نقل موقع "العربية"، مشيراً إلى أن تلك الواقعة جاءت بعد خطاب مثير دام 22 دقيقة دافعت فيه ميركل عن سجلها في مكافحة الوباء، داعية إلى تجديد التفاؤل على الرغم من الإغلاق الصارم للدولة الأوروبية.

كما شدّدت على ضرورة فعل كل ما هو جاد للسيطرة على الموجة الجديدة من الوباء، مناشدة الألمان للصبر، خاتمة كلامها قائلة: "في النهاية يمكننا أن نفعل ذلك معاً ونهزم الوباء ونقود بلدنا إلى مستقبل أفضل".



وأثناء عودتها إلى مقعدها، سارع كثيرون إلى تنبيهها بأنها نسيت قناعها عند منصة التحدّث، فتداركت المستشارة الأمر وقفزت من مكانها مسرعة إلى المنصة لالتقاطه.



ثم ارتدت ميركل القناع وحاولت كبح ابتسامتها بعد "خطئها البريء".