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عربي-دولي
تقرير يكشف.. الدول الغنية ستحصل على "حصّة الأسد" من اللقحات!
Lebanon 24
19-02-2021
|
19:00
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كشف تقرير أعدّه نشطاء في مكافحة الفقر، اليوم الجمعة، أنّ الدول الغنية في طريقها للحصول على "حصة الأسد" من لقاحات "كورونا"، حيث لفت إلى أنّ هذه الدول ستحصل على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات، في الوقت الذي تتدافع فيه البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات.
وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات "كوفيد-19" ذكرت حملة "وان"، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنّه يتعيّن على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فقد ذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.
وركّز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر 5 شركات مصنعة للقاحات "كوفيد-19" وهي "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" و"أكسفورد-أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"نوفافاكس".
وأشار إلى أنّه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات، وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.
وخلص التحليل إلى أنه فضلاً عن إمدادات لقاحات "كوفيد-19" التي توزع عبر برنامج "كوفاكس" الذي يهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19"، والاتفاقات الثنائية، فإن الفائض من الجرعات التي حصلت عليها البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية الفئات المهددة في البلدان الأشد فقرا.
وأضاف أن هذا سيخفض بشدة خطر الوفاة بمرض "كوفيد-19"، فضلا عن الحد من فرص ظهور سلالات جديدة من فيروس "كورونا" وتسريع القضاء على الجائحة.
المصدر:
سكاي نيوز
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