صور فضائية تكشف أعمال بناء إسرائيلية في موقع "ديمونة" النووي

كشفت صور التطقتها الأقمار الصناعية من الفضاء أنّ إسرائيل تنفّذ أعمال بناء جديدة ملموسة في مركز "ديمونة" للأبحاث النووية الواقع بصحراء النقب.



وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد نشر الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية (IPFM)، وهو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، أمس الخميس، صوراً التقطها قمر صناعي في الرابع من كانون الثاني الماضي، وهي تؤكد أنّ إسرائيل تعمل على توسيع موقع "ديمونة" بشكل ملحوظ.

وأشار الفريق إلى أنّ أعمال البناء الجديدة تجري على مقربة مباشرة من "مفاعل ديمونة النووي "ومحطة إعادة المعالجة في الموقع.



وتظهر الصور أنّ هذه الأعمال تجري بمشاركة عدة آليات بناء وتتركز في المرحلة الحالية على منطقة محفورة واسعة النطاق يصل طولها إلى نحو 140 متراً وعرضها نحو 50 متراً، ولا يزال الغموض يلف هدفها.



ورجح الفريق أنّ أعمال البناء هذه انطلقت أواخر 2018 أوائل 2019 وتجري حالياً على قدم وساق، ولم يتم رصدها في السابق، لأن آخر صور لهذا الموقع النووي الإسرائيلي متوفرة في مشروع "غوغل إيرث" تعود إلى عام 2011.