عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يضاعف مساهمته في التلقيح

Lebanon 24
19-02-2021 | 13:30
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 يعلن الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماع مجموعة السبع مضاعفة مساهمته في نظام التطعيم ضد فيروس كورونا لتصل إلى مليار يورو، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

وستعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال الاجتماع أيضا عن "تبرع الاتحاد بمئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم حملة التطعيم في إفريقيا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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