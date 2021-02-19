عربي-دولي

أميركا و "إسرائيل" تطوران "أرو-4".. رسالة الى إيران؟

Lebanon 24
19-02-2021 | 21:00
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في مواجهة التطوير الإيراني المستمر لصواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على حمل رأس نووية، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم أنها بدأت بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، تطوير جيل جديد من نظام الدفاع الصاروخي المتقدم، آرو، بحسب ما نقلت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، إن نظام سلاح آرو، الذي كان من أوائل الأنظمة في العالم لاعتراض الصواريخ الباليستية، سيتم تحديثه بقدرة كبيرة ليكون الأكثر تقدماً من نوعه في العالم وسيصبح النظام الجديد المعروف باسم آرو-4 جزءاً رئيسياً من بنية الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة الطبقات.
ويعمل صاروخ آرو-3 حالياً كطبقة عليا من المنظومة الإسرائيلية المعروفة باسم "القبة الحديدية" المصممة لحماية إسرائيل من الصواريخ بعيدة المدى، وخاصة الإيرانية.
وتشكل المنظومة الراهنة أنظمة رادار متقدمة، تطورتها وأنتجتها شركة إلتا، التابعة لشركة الصناعات الفضائية الاسرائيلية.
وتطورالجيل الجديد من الصاروخ، منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية IMDO في مديرية البحث والتطوير الدفاعي MAFAT التابعة لوزارة الدفاع، بالاشتراك مع MDA الأميركية.
وبعد الإعلان، فال وزير الدفاع بيني غانتس: "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ملتزمة تماماً بتحسين قدراتها الدفاعية والهجومية ضد الصواريخ الباليستية التي تهدد أمتنا، وبالتوازي مع تطوير القدرات الهجومية الحيوية، يُعزز نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات".
وقال مسؤول دفاعي إن "نظام سلاح آرو، الذي كان من أوائل الأنظمة في العالم لاعتراض الصواريخ الباليستية، وسيحدث ليكون الأكثر تقدماً من نوعه في العالم وسيوفر طبقة دفاع جديدة لإسرائيل ومواطنيها".
المصدر: 24
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