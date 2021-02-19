عربي-دولي

إيران تستخدم مركزاً هولندياً للتجسس على معارضيها

Lebanon 24
19-02-2021 | 23:00
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كشفت شركة متخصصة في الأمن الرقمي وبرنامج إذاعي في هولندا عن وجود خدام إلكتروني "سيرفر" في البلاد تستخدمه إيران للتجسس على معارضيها الموجودين في أوروبا.

وذكرت صحيفة "أن لي تايمز" الهولندية، الخميس، أن شركة "Bitdefender"وبرنامج "أرغوس" الإذاعي المعروف حددا مكان وجود الخادم قرب مدينة هارلم، شمالي هولندا.
 
 وبدأت عملية التتبع بعد تلقي معلومات من معارض إيراني يعيش في هولندا، وصلله ملف عبر تطبيق التواصل "تلغرام"، وتقول الصحيفة، لم يفتح الرجل الملف ولم يتم اختراق جهاز حاسوبه.

وطلب معدو البرنامج من شركة الأمن التحقيق في الملف، فاكتشفت أن النظام الإيراني كان يحاول اقتحام أجهزة كمبيوتر وهواتف في دول مثل هولندا، وألمانيا، والسويد، والهند، حسب "أرغوس". وسبق لخبراء أمنيين أن ربطوا ذلك البرنامج بالنظام الإيراني.

وتم ربط الخادم الإلكتروني بالنظام في إيران عبر خبراء أمنيين.

ويأتي الكشف عن شبكة التجسس هذه، بعد أيام فقط على إصدار حكم بسجن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، لمدة 20 عاما في بلجيكا.

وأدين أسدي بالتخطيط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وتقول السلطات الأوروبية إن أسدي لم يكن سوى عنصر في المخابرات الإيرانية، الذين كانت مهمتهم ملاحقة المعارضة في أوروبا.

المصدر: سكاي نيوز
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