إيران تستخدم مركزاً هولندياً للتجسس على معارضيها

وبدأت عملية التتبع بعد تلقي معلومات من معارض إيراني يعيش في هولندا، وصلله ملف عبر تطبيق التواصل "تلغرام"، وتقول الصحيفة، لم يفتح الرجل الملف ولم يتم اختراق جهاز حاسوبه.

وطلب معدو البرنامج من شركة الأمن التحقيق في الملف، فاكتشفت أن النظام الإيراني كان يحاول اقتحام أجهزة كمبيوتر وهواتف في دول مثل هولندا، وألمانيا، والسويد، والهند، حسب "أرغوس". وسبق لخبراء أمنيين أن ربطوا ذلك البرنامج بالنظام الإيراني.