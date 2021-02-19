بروكسل تعمل على تنظيم اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي وأميركا

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة أن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع أطراف الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة.وأضاف المسؤول أن واشنطن قالت إنها ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لاجتماع مع المشاركين في الاتفاق النووي.غير أن المسؤول، أشار إلى أنه لم ترسل أي دعوات، كما لم يتم تحديد إطار زمني لاجتماع الاتحاد الأوروبي مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة، منوها إلى أن الأمر يعتمد على التطورات.وشدد على أن القوى العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن، بحسب ما ذكرت رويترز.وكانت إيران قالت، اليوم الجمعة، إنها ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها في أوقات سابقة بمجرد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال الجمعة إن بلاده "ستتراجع على الفور" عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي بمجرد رفع العقوبات الأميركية، في تأكيد لموقف طهران من عرض واشنطن إحياء المحادثات.