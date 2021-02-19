قد يصبح زعيم "القاعدة".. من هو المصري سيف العدل؟

مع تأكيد وفاة حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وبعد مقتل أبو محمد المصري، المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة، فضلاً عن تواتر الأنباء عن وفاة زعيم التنظيم الإرهابي أيمن الظواهري، تتجه الأنظار إلى مسؤول بارز في "القاعِدة" قد يكون هو الزعيم الجديد له.

وبحسب التقارير، فإنّ أحد الأشخاص المرجحين لتولي قيادة "القاعِدة" يُعرف باسم "سيف العدل"، والذي له سجل حافل بالإرهاب مع التنظيم.

من هو سيف العدل.. المسؤول البارز في القاعدة؟