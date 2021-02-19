أميركا.. مناطق تخفف القيود وسط انتشار السلالات المتحوّرة من كورونا

حذر باحثون في الولايات المتحدة من خطورة تخفيف القيود والإجراءات في الولايات المتحدة بسبب انخفاض أعداد إصابات كورونا. ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن مسؤولي الصحة العامة يقولون أن السلطات تتجاهل سلالات كورونا الأكثر خطورة والتي تنتشر بهدوء في البلاد.



وقال كارثيك جانجافارابو، الباحث في معهد سكريبس للأبحاث: "الآن ليس الوقت المناسب للفتح الكامل. نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين".



وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، انخفضت المعدلات اليومية لكل من حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات بنحو النصف في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وحتى يوم الأربعاء، تلقى أكثر من 40 مليون شخص – حوالى 12% من السكان – جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.



لكن الخبراء بمن فيهم كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوسي ومديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي يقولون إن الهبوط في عدد الإصابات الوفيات يمكن أن ينعكس في حال ترسخت المتغيرات الجديدة.





ووسط ذلك، يقول العلماء أن هذه السلالة البريطانية من فيروس كورونا قد تكون الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة بحلول شهر آذار المقبل، وفعلياً، فإن هذه السلالة انتشرت في 42 ولاية أميركية على الأقل. ومع هذا، فقد تأكد أيضاً وصول سلالة جنوب إفريقيا من الفيروس إلى أمريكا، وكذلك السلالة البرازيلية. لكن الخبراء بمن فيهم كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فوسي ومديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي يقولون إن الهبوط في عدد الإصابات الوفيات يمكن أن ينعكس في حال ترسخت المتغيرات الجديدة.ووسط ذلك، يقول العلماء أن هذه السلالة البريطانية من فيروس كورونا قد تكون الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة بحلول شهر آذار المقبل، وفعلياً، فإن هذه السلالة انتشرت في 42 ولاية أميركية على الأقل. ومع هذا، فقد تأكد أيضاً وصول سلالة جنوب إفريقيا من الفيروس إلى أمريكا، وكذلك السلالة البرازيلية.



وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن ظهور السلالات الجديدة قوبل بتجاهل في الولايات المتحدة بين العديد من المسؤولين الحكوميين والمحليين وسط الانخفاض العام في الإصابات المؤكدة.



وفلوريدا، على سبيل المثال، لديها أعلى نسبة إصابات بالسلالة البريطانية، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض. ووسط ذلك، ألغت الولاية العديد من القيود، والامر نفسه حصل في كاليفورنيا التي من المتوقع السماح فيها بفتح المسارح والصالات الرياضية والمتاحف، وإعداد تقديم الطعام في الصالات، علماً أنها تضمّ إصابات كثيرة بالسلالة البريطانية المتحورة.



وفي أماكن أخرى مثل نورث داكوتا ومونتانا وأيوا، فقد جرى تخفيف القيود المفروضة على الشركات مثل المطاعم والحانات والمتاجر. ومع هذا، حصلت مطاعم مدينة نيويورك على الضوء الأخضر الأسبوع الماضي من أجل تقديم الطعام في الصالات، على الرغم من مخاوف بعض المسؤولين المحليين.