عربي-دولي

لاجئ سوداني يقتل مسؤولاً في مركز لجوء بفرنسا

Lebanon 24
19-02-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-795462-637493530987083945.jpg
Doc-P-795462-637493530987083945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل مسؤول عن مركز استضافة لطالبي اللجوء في مدينة بُو الفرنسية، قرب الحدود مع إسبانيا الجمعة، بعد طعنه على يد مهاجر.

واعتقل السوداني، 38 عاماً، بحسب محطة فرانس إنفو، في حين مات المسؤول 46 عاماً، بعد فترة قليلة من الاعتداء متأثراً بجراحه.

وذكرت فرانس أنفو، أن السبب ربما كان رفض طلب اللجوء.

ونقلت مصادر أن الجاني معروف لدى الشرطة لارتكابه أعمال عنف، وسبق له قضاء عقوبة بالسجن، لكنه لم يكن معروفا لأجهزة الاستخبارات، وقال مصدر مطلع، إن الهجوم لا يعتبر إرهابياً.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المعتدي طالب لجوء لا يعيش في المركز، لكن سبق له أن استفاد من خدماته.
 
وأوضحت مصادر من الشرطة والبلدية أن طلبه للحصول على صفة لاجئ، رُفض للتو.
المصدر: 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-02-19
23:50 | 2021-02-19
23:30 | 2021-02-19
23:00 | 2021-02-19
22:09 | 2021-02-19
22:00 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website