لاجئ سوداني يقتل مسؤولاً في مركز لجوء بفرنسا

قتل مسؤول عن مركز استضافة لطالبي اللجوء في مدينة بُو الفرنسية، قرب الحدود مع إسبانيا الجمعة، بعد طعنه على يد مهاجر.





واعتقل السوداني، 38 عاماً، بحسب محطة فرانس إنفو، في حين مات المسؤول 46 عاماً، بعد فترة قليلة من الاعتداء متأثراً بجراحه.

وذكرت فرانس أنفو، أن السبب ربما كان رفض طلب اللجوء.

ونقلت مصادر أن الجاني معروف لدى الشرطة لارتكابه أعمال عنف، وسبق له قضاء عقوبة بالسجن، لكنه لم يكن معروفا لأجهزة الاستخبارات، وقال مصدر مطلع، إن الهجوم لا يعتبر إرهابياً.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المعتدي طالب لجوء لا يعيش في المركز، لكن سبق له أن استفاد من خدماته.