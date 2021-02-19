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عربي-دولي
"فايزر" تكشف مفاجأة بشأن لقاح كورونا.. إليكم التفاصيل كاملة
Lebanon 24
19-02-2021
|
22:09
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أعلنت شركة "فايزر"، الجمعة، أن تخزين لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد، لا يحتاج أي مجمدات عميقة باهظة الثمن، والتي كانت قد شكلت تحديا لحملات التطعيم.
وقدمت "فايزر" بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، توضح أن اللقاح مستقر عند تخزينه بين -15 و-25 مئوية، وهي درجات حرارة شائعة في المجمدات الصيدلانية والثلاجات.
وتطلب الشركة من إدارة الغذاء والدواء تحديث تصريحها للقاح، للسماح بتخزين القوارير في درجات الحرارة هذه لمدة أسبوعين، كبديل أو مكمل للمجمدات الباردة.
وكانت "فايزر" قد أعلنت سابقا أنه يجب تخزين اللقاح في درجات حرارة تتراوح بين -60 و-80 مئوية، ويمكن أن تظل مخزنة في درجات الحرارة هذه لمدة 6 أشهر.
وهذه المتطلبات، التي شكلت تحديات للمستشفيات الريفية والصيدليات ومواقع التطعيم الأخرى، ستصبح خيارا إضافيا إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء على التغييرات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، ألبرت بورلا، إن الشركة عملت باستمرار على إجراء دراسات "لدعم إنتاج اللقاح على نطاق تجاري، بهدف جعله متاحا قدر الإمكان لمقدمي الرعاية الصحية والأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم".
وأضاف بورلا أنه في حال الموافقة على خيار التخزين الجديد، "فسيوفر للصيدليات ومراكز التطعيم، مرونة أكبر في كيفية إدارة إمدادات اللقاحات الخاصة بهم".
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