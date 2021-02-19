عربي-دولي

وسط كورونا.. الكويت تعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بالوافدين إليها

Lebanon 24
19-02-2021 | 23:50
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أعلنت الادارة العامة للطيران المدني في الكويت عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا.
 
 
وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوم على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".
 
 
ووفقاً للبيان، فإنّ باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" على أن يستكملوا مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.
 
 
وأشار البيان إلى أنه سيستثنى من الحجز المؤسسي "المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية»على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً".
 
 
وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" http://kuwaitmosafer.gov.kw.
 
 

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