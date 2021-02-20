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عربي-دولي
دعوة اردوغان لصياغة دستور جديد تقابل بتشكيك المعارضة
Lebanon 24
20-02-2021
|
07:07
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كتب زهير الحارثي في "الشرق الاوسط": في خطوة استباقية وقبل سنتين من الانتخابات القادمة، باغت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القوى السياسية والمعارضة بدعوته إلى صياغة دستور جديد وبإصلاحات يريد تنفيذها، ومع ذلك شككت المعارضة في دوافعه الحقيقية.
غير أن الرئيس التركي، كما يعتقد الكثيرون، لم تعد تُشبعه حجم الصلاحيات التي يحظى بها ويريد المزيد، بدليل أنه لمس وجود قيود أو بعض الثغرات الدستورية في تقديره والتي لا تدعم توجهاته ولا تتسق مع مفهوم الحكم المطلق ليخرج على الجميع بفكرة إصدار دستور جديد من دون المساس بجزئية النظام الرئاسي. الخطوة الإردوغانية تسعى لتضمين مواد في الدستور الجديد تتيح له إغلاق الأحزاب السياسية المشتبه بتورطها في الإرهاب؛ لكي يلغي حزب الشعوب الديمقراطية، فضلاً عن مسألة إلغاء نسبة "50+1"، التي يتعين أن يحصل عليها المرشح للفوز بالرئاسة في ظل تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وبروز منافسين أقوياء من المعارضة.
المتابع للشأن التركي يلمس عدم وجود ثقة لدى الكثيرين برغبة رئيسهم في تطبيق إصلاحات جادة، وأن ما يسعى إليه هو وضع نظام انتخابي يسهل إعادة انتخابه عام 2023، على اعتبار أنه سيكون عرّاب الدستور الجديد ومهندسه.
الحديث الدائر في الدهاليز السياسية، أن الرئيس يعاني تضاؤل قاعدته الناخبة، ودافع بلاده إلى عزلة دولية، وقد خسر الكثير من مستشاريه ومعاونيه، وساهم في خلق انقسام داخل تركيا، لا سيما بعد الحرب التي شنّها على جماعة غولن واعتقال الآلاف من الشعب.
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المصدر: الشرق الأوسط
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