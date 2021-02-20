دراسة تكشف: بهذه الخطوة البسيطة يمكن رفع فعالية لقاح أكسفورد

أظهرت دراسة حديثة المدة الزمنية الأمثل بين جرعتي لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، لتحقيق مزيد من الفعالية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، فإن اللقاح يصبح أكثر فعالية في حال جعل المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين ثلاثة شهور بدلا من 6 أسابيع.

وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن فعالية لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، عند اعتماد الفاصل الزمني الجديد (3 شهور) بين الجرعتين، قد ارتفعت من 55 إلى 81 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية بنسبة 76 في المئة من اليوم 22 إلى 90 بعد التطعيم، وهو ما يعني عدم تراجع في مستوى الوقاية خلال المدة الفاصلة بين الجرعتين.

وأوضح القائمون على الدراسة أن أخذ جرعة واحدة من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" لن يكون كافيا، إذ لا بدّ من الحصول على جرعتي التطعيم.