عربي-دولي

دراسة تكشف: بهذه الخطوة البسيطة يمكن رفع فعالية لقاح أكسفورد

Lebanon 24
20-02-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-795605-637494030993239613.jpg
Doc-P-795605-637494030993239613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت دراسة حديثة المدة الزمنية الأمثل بين جرعتي لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، لتحقيق مزيد من الفعالية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، فإن اللقاح يصبح أكثر فعالية في حال جعل المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين ثلاثة شهور بدلا من 6 أسابيع.

 

وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن فعالية لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا"، عند اعتماد الفاصل الزمني الجديد (3 شهور) بين الجرعتين، قد ارتفعت من 55 إلى 81 في المئة.

 

وأشارت الدراسة إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية بنسبة 76 في المئة من اليوم 22 إلى 90 بعد التطعيم، وهو ما يعني عدم تراجع في مستوى الوقاية خلال المدة الفاصلة بين الجرعتين.

 

وأوضح القائمون على الدراسة أن أخذ جرعة واحدة من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" لن يكون كافيا، إذ لا بدّ من الحصول على جرعتي التطعيم.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:10 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-02-20
10:30 | 2021-02-20
10:00 | 2021-02-20
09:30 | 2021-02-20
09:00 | 2021-02-20
08:30 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website