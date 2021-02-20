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عربي-دولي
بايدن يزور مصنع "فايزر" في ميشيغان.. ويطمئن: "اللقاحات آمنة"!
Lebanon 24
20-02-2021
|
07:30
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قام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بزيارة إلى مصنع لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" تابع لشركة "فايزر" حيث وجّه رسالة طمأن فيها الأميركيين بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.
وقال بايدن وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيغان، أمس الجمعة، إنّ "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحاً. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".
وأضاف أنّ الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. انهم دقيقون إلى هذه الدرجة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال: "اذا كانت هناك من رسالة يجب ايصالها الى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".
ولفت بايدن الى أن برنامج ايصال اللقاحات الى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها، مؤكدا انه "لم يكن هناك أبدا على الإطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بانجاز العمل".
واعتبر بايدن أنه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الاشخاص الذين يتم تلقيحهم يوميا في الولايات المتحدة إلى 1.7 مليون.
وذكر أن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية تموز، مضيفاً: "أعتقد أننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام. وبمشيئة الرب فإن عيد الميلاد المقبل سيكون مختلفا عن الذي سبقه، لكن لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام".
المصدر:
أ ف ب
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