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عربي-دولي
واشنطن تحذّر بكّين من "استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي!
Lebanon 24
20-02-2021
|
08:30
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حذرت الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، الصين من "استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي"، وأعادت تأكيد وجهة نظر واشنطن بأنّ الحملة الحازمة التي تقودها بكين في المياه المتنازع عليها غير شرعية.
وأعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها" بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني، وفقاً لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ النص الصيني "يشير بقوة الى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف: "نذكّر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية و(تعتمد) ضبط النفس في ممارسة سلطاتها".
وتابع قائلاً: "نحن قلقون أيضاً من أن الصين قد تلجأ الى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".
وأشار برايس الى أنّ إدارة الرئيس جو بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمراً "غير قانوني بالمطلق".
المصدر:
روسيا اليوم
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