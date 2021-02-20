قتيلان بتحطّم طائرة عسكرية في ولاية ألاباما الأميركية!

أعلنت وكالة الطوارئ في ولاية ألاباما بجنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية، عن تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن قناة "فوكس نيوز"، أنّ طائرة عسكرية من نوع "T-38" ذات مقعدين قد تحطمت، بحسب وكالة الطوارئ المحلية التي لم تذكر سبب الحادث.