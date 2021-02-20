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"كوفيفاك".. لقاح روسي ثالث ضدّ "كورونا"!

Lebanon 24
20-02-2021 | 09:30
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أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في روسيا تحت اسم "كوفيفاك".
 
وأكد موراشكو أنّ التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس "كورونا"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنّه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر نيسان المقبل.

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية، حيث سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس "كورونا" يوم في 11 آب من العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك V"، وفي تشرين الأول الماضي تمّ تسجيل لقاح "Epivakkorona" كثاني لقاح روسي ضد الفيروس.
 
المصدر: روسيا اليوم
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