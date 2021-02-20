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مصر.. حادثٌ مروّع يودي بحياة 9 أشخاص!

Lebanon 24
20-02-2021 | 11:30
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وقع حادث سير مروّع بين حافلة وشاحنة نقل، اليوم السبت، في مصر أدّى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين. 
 
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد حصل حادث تصادم بين حافلة وشاحنة نقل على طريق الوردة البيضاء الذي يربط نفق "الشهيد أحمد حمدي" بطريق السويس - القاهرة والمتجه إلى "محور 30 يونيو".

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية قولها إنّ معاينة موقع الحادث أفادت بأنّ التصادم وقع بين الحافلة وشاحنة نقل بمقطورة كانت متوقفة وقام قائدها بإشعال النار في إطار سيارة للتدفئة فحجبت الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار الرؤية أمام سائق الحافلة المتّجه إلى محافظة البحيرة، فوقع التصادم.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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