عربي-دولي

من أجمل الطائرات في العالم: "البجعة البيضاء" الروسية... ما سر هذه التسمية؟

Lebanon 24
20-02-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-795651-637494145742249250.jpg
Doc-P-795651-637494145742249250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعتبر طائرة "تو-160" الروسية، وهي قاذفة صواريخ، واحدة من أجمل الطائرات في العالم، ويسمّيها الطيارون بـ"البجعة البيضاء".

 

وعن لون هذه الطائرة قالت مؤسسة التكنولوجيا، التي تتبع لها مصانع عسكرية كثيرة في روسيا، إنه تم اختيار اللون الأبيض احتياطا لاحتمال أن تتأثر الطائرة بالحرارة الشديدة الناتجة عن الانفجار النووي، فاللون الأبيض يحمي ضد الحرارة اللافحة.

 

وأكد الجنرال ميخائيل أوبارين، قائد سابق للطيران الاستراتيجي الروسي، لوكالة "سبوتنيك" أن السطح السفلي لجميع طائرات الطيران الاستراتيجي مطلي بالطلاء الخاص الذي يستطيع أن يقاوم الحرارة الشديدة.

 

وبُدِئَ باستخدام هذا الطلاء في زمن الحرب الباردة عندما كان احتمال وقوع الانفجارات النووية كبيرا، وفقا لأوبارين.

 

ويضم الطيران الاستراتيجي الروسي إلى جانب طائرات "تو-160"، قاذفات القنابل "تو-95إم إس" و"تو-22إم3". وتستطيع هذه الطائرات أن تحمل السلاح النووي.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:10 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2021-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2021-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-02-20
13:00 | 2021-02-20
12:27 | 2021-02-20
12:00 | 2021-02-20
11:45 | 2021-02-20
11:30 | 2021-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website