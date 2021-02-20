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إصابة شخصين بإطلاق نار في بورما

Lebanon 24
20-02-2021 | 12:27
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 أفادت وكالة "فرنس برس" أن "شخصين أصيبا على الأقل بجروح اليوم في ماندالاي في وسط بورما، جراء إطلاق الشرطة النار على متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري".
 
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بورما

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